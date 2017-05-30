Электроснабжение соцобъектов в Подмосковье восстановлено после урагана
Москва, 30 мая. Электроснабжение на всех социально значимых объектах Подмосковья восстановлено после урагана, который прошел в регионе накануне. Об этом сообщили в Московской объединенной электросетевой компании.
Электроснабжение по резервным или постоянным схемам было восстановлено во всех учебных заведениях, объектах здравоохранения и коммунальной инфраструктуры уже к 7.00, сообщает «Телеканал 360».
Кроме того, большинство бытовых потребителей на юге Московской области по состоянию на 7.30 получили электроэнергию.
На ликвидацию последствий урагана брошены значительные силы — более 240 бригад, или 804 человека, а также 191 единица специальной техники. Наибольшие силы сосредоточены на востоке региона — именно он пострадал от урагана больше всего.