Электроснабжение соцобъектов в Подмосковье восстановлено после урагана

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Москва, 30 мая. Электроснабжение на всех социально значимых объектах Подмосковья восстановлено после урагана, который прошел в регионе накануне. Об этом сообщили в Московской объединенной электросетевой компании.

Электроснабжение по резервным или постоянным схемам было восстановлено во всех учебных заведениях, объектах здравоохранения и коммунальной инфраструктуры уже к 7.00, сообщает «Телеканал 360».

Кроме того, большинство бытовых потребителей на юге Московской области по состоянию на 7.30 получили электроэнергию.

На ликвидацию последствий урагана брошены значительные силы — более 240 бригад, или 804 человека, а также 191 единица специальной техники. Наибольшие силы сосредоточены на востоке региона — именно он пострадал от урагана больше всего.