Смартфон LG G7 оснастят инновационным чипом SoC Snapdragon 845

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Сеул, 30 мая. В компании LG готовятся к разработке нового смартфона LG G7, который, по слухам, будет основан на самой производительной однокристальной системе от Qualcomm — чипе Snapdragon 845.

Процессор Snapdragon 845 пока не существует в серийном виде — над его созданием работают инженеры Qualcomm и Samsung. Ожидается, что первым девайсом, основанным на пятом Snapdragon, станет Samsung Galaxy S9. Тем не менее, новый LG G7 составит конкуренцию корейскому «собрату» — он выйдет примерно в это же время.

LG G7 is reported to feature Snapdragon 845 processor that Qualcomm is working in Duo; SD 845 is 30% more efficien… https://t.co/MDDMvaEyx3 — Interesting TechNews (@chaprama) May 29, 2017

Информация о технической «начинке» нового смартфона держится в секрете. Сейчас девайс находится на первом этапе разработки. По прогнозам аналитиков, Qualcomm Snapdragon 845 будет на 30% быстрее, чем существующий сейчас Snapdragon 835. Смартфон LG G6 работает на 821-м Snapdragon.