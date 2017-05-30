Грудной ребенок пострадал в массовом ДТП в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 мая. На перекрестке улиц Савушкина и Туристской в Петербурге во вторник утром столкнулись сразу три автомобиля, в результате чего пострадали два человека — взрослый и грудной ребенок.

По данным УГИБДД по городу и Ленобласти, серьезная авария произошла на перекрестке в 8.48. Предварительно установлено, что один из участников ДТП получил тяжелые травмы. Кроме того, помощь медиков понадобилась ребенку в возрасте до года. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Очевидцы ДТП рассказывают, что пострадавшего младенца пришлось вырезать из автомобиля. «Мать ломилась к нему, ее уговаривали смотреть через окно и объясняли, что его трогать нельзя», — приводит слова Татьяны Грабовской «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Правда, одна из автомобилисток утверждает, что спасатели никого не вырезали.