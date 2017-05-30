Маккейн считает Россию большей угрозой, чем ИГ

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Канберра, 30 мая. Американский сенатор Джон Маккейн назвал Россию большей угрозой мировой безопасности, чем «Исламское государство»*.

Во время посещения Австралии сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что американский парламент намерен продлить антироссийские санкции из-за якобы вмешательства РФ в президентские выборы в США. Маккейн в интервью австралийскому телеканалу сообщил, что считает Владимира Путина «главной и самой большой угрозой, большей чем «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка).

Ранее сенатор Маккейн успел назвать главу российского МИД Сергея Лаврова «марионеткой в руках убийцы». Эти высказывания уже были прокомментированы российской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Маккейна «хамским выпадом».

* Организация запрещена на территории РФ.