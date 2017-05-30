Донбасс: ВСУ обстреляли 23 населенных пункта ДНР из артиллерии и минометов

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Донецк, 30 мая. Украинские военные обстреляли 23 населенных пункта Донецкой народной республики за прошедшие сутки. По информации оперативного командования ДНР, противник 55 раз нарушил режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, подразделения ВСУ открывали огонь из артиллерийских орудий, минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что минувшим вечером киевские силовики обстреляли Ясиноватую и ее пригород, в результате атаки повреждены шесть домов и газопровод. Накануне украинская армия применила тяжелую артиллерию при обстреле района «Вольво-Центра» на севере Донецка.