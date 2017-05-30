Замглавы МИД РФ возмутился «шельмованием» Кисляка в США
Псков, 30 мая. «Шельмование» посла РФ в США Сергея Кисляка со стороны Штатов вызывает возмущение. Такое заявление сделал журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что российская сторона следует принципу неразглашения каких бы то ни было подробностей рабочих контактов посла или любого другого сотрудника российской дипломатической службы. Комментирование содержания, характера или наполнения дипломатических контактов различных уровней стало бы нарушением канонов работы во внешнеполитическом ведомстве, подчеркнул Рябков.
«Происходящее шельмование главы российской дипмиссии в Вашингтоне ничего кроме возмущения вызвать не может», — добавил дипломат.