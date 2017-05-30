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Стало известно, кого Манчини хочет пригласить в «Зенит»

Стало известно, кого Манчини хочет пригласить в «Зенит»

11:12  30 Мая 2017
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Манчини

Санкт-Петербург, 30 мая. СМИ раскрыли некоторые подробности будущего контракта итальянского специалиста Роберто Манчини с петербургским «Зенитом», а также его планы на трансферном рынке этим летом. Об этом сообщает Bobsoccer.

Напомним, ранее стало известно, что итальянец подпишет контракт по схеме «2+1», то есть на два года с опцией продления на год с зарплатой в размере 6 млн евро за сезон.

Известно, главная задача для Манчини — попадание в престижнейший турнир Старой Европы — Лигу чемпионов.

Экс-тренер «Интера» и «Манчестер Сити» хочет пригласить в «Зенит» минимум семь новых футболистов в трансферное окно. Отмечается, что вратарская линия является единственной, которая, как кажется специалисту, не потребует усиления.

В линию обороны Манчини хочет позвать двух новых футболистов, двоих — в нападение, столько же — в атаку, сообщает «Свободная пресса».

Многих действующих игроков сине-бело-голубых отправят в аренду или постараются выгодно продать. 

#футбол #петербург #зенит #манчини
Дана Балан
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