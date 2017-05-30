Тела пенсионерки и ее детей нашли спустя месяц после убийства в Удмуртии

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Ижевск, 30 мая. Тройное убийство произошло в деревне Татарский Тоймобаш в Удмуртской республике, но стало известно об этом лишь через месяц. Тела с признаками насильственной смерти были обнаружены накануне днем, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, по месту жительства обнаружены тела 70-летней пенсионерки, ее 36-летнего сына, который был инвалидом детства. У них зафиксированы травмы головы. А в сарае рядом обнаружено тело второго сына погибшей – 47-летнего мужчины.

По предварительным данным, все трое погибли более месяца назад. В почтовом ящике обнаружена входящая корреспонденция от 18 апреля. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза.