Испанские таксисты восстали против Uber

В Избранное

Скопировать

Мадрид, 30 мая. Таксисты по всей Испании, возмущенные тем, что они называют «недобросовестной конкуренцией» со стороны онлайн-сервисов такси Uber и Cabify, устроили общенациональную забастовку. Самые крупные акции проходят в Мадриде и Барселоне.

Кроме того, в крупных городах таксисты намерены собраться на демонстрации. В столице водители такси пройдут маршем до Конгресса депутатов и будут требовать принятия закона о выдаче лицензий водителям онлайн-сервисов наравне с обычными таксистами. Демонстрацию таксисты собираются провести совместно с Испанской социалистической рабочей партией и другими политическими силами.

Подобные протесты против онлайн-сервисов такси периодически проходят в различных странах Европы - так, крупные забастовки проходили во Франции, Италии и Венгрии. Компании такси утверждают, что не могут конкурировать с онлайн-сервисами, такими как Uber, поскольку подлежат гораздо более жесткому регулированию.