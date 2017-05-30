Три воспитанника частного детского сада попали в реанимацию с отравлением в Якутии

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Мирный, 30 мая. Тяжелое отравление трех воспитанников частного детского сада города Мирный дошло до уголовного дела, сообщили в региональном Следственном управлении корреспонденту Федерального агентства новостей.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, пострадавшие находились в группе по присмотру за детьми, расположенной в квартире. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности», но конкретных фигурантов пока нет. По данным следствия, накануне вечером в реанимационное отделение Мирнинской центральной районной больницы были госпитализированы две 2-летние девочки и 3-летний мальчик.

Первоначальный диагноз – медикаментозное отравление. Сейчас маленьких пациентов перевезли в больницу Якутска, их состояние расценивается как крайне тяжелое. «Пострадавшие являлись воспитанниками группы по присмотру за детьми, которую организовала 20-летняя жительница города Мирный в своей квартире. Услуги она оказывала в рабочее время на возмездной основе по устной договоренности с родителями малышей», — сообщили в региональном Следственном управлении. Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП, и проверяется, имела ли права местная жительница оказывать такие услуги.