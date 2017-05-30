Первый ураган в истории Москвы: как это случилось и в чем ошиблись синоптики

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29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган невиданной силы. Скорость ветра в центре города достигала 28 м/с, а в Новой Москве — 30 м/c. Согласно данным синоптиков, таких порывов ветра в столичном регионе не фиксировалось на протяжении всей истории регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в Москве вот уже 138 лет, с 1879 года.

К сожалению, небывалое погодное явление стало причиной гибели людей — жертвами урагана стали 11 человек, еще 137 человек серьезно пострадали от разгула стихии.

Ураган в центре континента

Классификация ветра по метеорологической шкале делит разрушительные ветра на три категории: при скорости ветра 14–19 м/с его классифицируют просто как «сильный ветер», при скорости 20–29 м/с говорят о «шторме», а движение воздушных масс со скоростью более 30 м/с называют «ураганом».

Самые сильные ветра обычно дуют на побережье морей и океанов, где существуют контрастные температурные условия между морем и сушей. Так, мировой рекорд скорости ветра в 113 м/с (408 км/час!) был зафиксирован возле австралийского острова Барроу в 1996 году, а российский рекорд в 56 м/с (187 км/с) наблюдался на побережье острова Харлов в Баренцевом море.

В Московском регионе сильные ветра — большая редкость. Москва, да и большая часть Европейской части России расположены в глубине Евразии, и практически любой морской ветер обычно теряет свою силу, пролетев добрую тысячу километров с побережья Атлантического или Северного Ледовитого океанов до внутренних районов континента.

Предыдущий рекорд ветра в Москве был зарегистрирован во время запомнившегося москвичам буйства стихии 1998 года. Тогда сила ветра достигала 27 м/с и соответствовала разрушительному шторму. Но этот рекорд был побит вчера — в Москву пришел настоящий ураган.

Кроме географического фактора, на разрушительную силу вчерашнего урагана повлияло и произошедшее изменение московской застройки. Дело в том, что сила ветра зависит еще и от высоты над землей: так, метеорологи измеряют ветер на 10-метровой высоте, то есть на уровне третьего этажа — именно там московские метеостанции зафиксировали порывы в 28 м/с.

Одновременно с этим метеостанция у метро «Киевская», чьи приборы установлены на высоте 12-этажного дома (44 метра), зафиксировала силу ветра в 30,8 метра в секунду. Естественно, ее не включили в официальную статистику, но это отнюдь не избавило жителей московских высоток от ураганного «подарка», поскольку на высоте 15, 20 а то и 30 этажей сила ветра была еще выше, чем в официальных отчетах.

Кто виновник стихии

Основная причина сильных ветров, как уже было сказано, — резкие температурные перепады, сосредоточенные на малом расстоянии друг от друга. Именно такая ситуация сложилась в столичном регионе вчера: яркое летнее солнце за длинный день прогрело воздух над столицей до +25 С, в то время как с севера на Москву надвигался плотный холодный атмосферный фронт, вызванный атлантическим циклоном.

Этот фронт был связан с мощными грозовыми облаками и нес за собой громадные массы холодного морского воздуха из Северной Атлантики, с температурой в +12–15 С, к тому же пересыщенные атмосферной влагой. Итогом такого столкновения и стал мощнейший ветер, принесший разрушения и гибель людей в столице.

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Надо сказать, что и Гидрометцентр России, и МЧС предупреждали граждан о возможности ненастья в Москве. Однако, к сожалению, до сих пор краткосрочные прогнозы погоды достаточно верны в общем, но неточны в деталях. По оценке этих организаций, ожидаемая сила ветра в Москве должна была составлять лишь 20–22 м/с, то есть на 10 м/с ниже, чем оказалось в реальности. Это и привело к столь трагическим последствиям.

Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями налетевшего на столицу урагана. Задача такой проверки — выяснить причины гибели, увечий и ранения людей, а также разрушений имущества. И отделить буйство стихии от пренебрежения строительными и иными нормативами, что могло стать «слабым звеном», которое ураган лишь выявил и разрушил.

Сегодня спасатели, коммунальные и дорожные службы, энергетики Москвы и Подмосковья ликвидируют последствия урагана. По сообщению МЧС России, в центральной части РФ и Москве обесточены более 20 населенных пунктов с населением свыше 4 тысяч человек, повалены более тысячи деревьев, повреждены кровли более 30 многоэтажных и частных жилых домов, получили повреждения несколько десятков автомобилей.

После бури

Власти Москвы выплатят семьям погибших от урагана компенсацию, размер которой составит 1 млн рублей, — об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Семьям погибших выплатим по миллиону. Решение будет принято завтра на заседании правительства», — заявил градоначальник. По его словам, столь неожиданные разрушения и многочисленные жертвы стали результатом того, что стихия обрушилась на Москву в разгар буднего дня, когда огромные массы людей перемещались по улицам и проспектам мегаполиса.

«Трагедия сама по себе беспрецедентна, она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое», — отметил Собянин в своем заявлении.

Вчерашний ураган стал настоящей проверкой и для МЧС, и для Гидрометцентра, и для коммунальных служб города Москвы. Равно как и строгим экзаменом для строителей и проектировщиков, которые должны создавать здания и сооружения, способные выдержать неожиданный удар стихии.

В целом, можно сказать, что несмотря на силу и непредсказуемость вчерашнего события, Москва с честью встретила и выдержала удар урагана.

Редакция Федерального агентства новостей соболезнует семьям погибших.