Первый направленный на спасение «Очарованного странника» буксир не рискнул снимать его с мели

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Нижний Новгород, 30 мая. Тягач, направленный к севшему на мель теплоходу «Очарованный странник», не смог подойти к судну из-за риска тоже застрять. ЧП произошло в акватории Волги.

Сейчас ожидается прибытие другого буксира, который сможет подойти ближе к «Очарованному страннику» и снять его. Спасатели предполагают, что теплоход сможет продолжить движение в 11.30.

Как сообщалось ранее, теплоход «Очарованный странник» сел на мель на Волге в Нижегородской области. На борту судна находятся почти 150 человек. Теплоход выполнял рейс из Казани в Москву. На борту судна, по предварительным данным, находятся 86 пассажиров и 57 членов экипажа.