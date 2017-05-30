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Технологии
Илон Маск презентовал концепт подземного электрического автобуса

Илон Маск презентовал концепт подземного электрического автобуса

10:53  30 Мая 2017
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Илон Маск презентовал концепт подземного электрического автобуса

Вашингтон, 30 мая. Инновационный бизнес Илона Маска Boding Company готовит тоннель под Лос-Анджелесом. Компания представила концепт автобуса, который будет применяться для обслуживания пассажиров.

Система подземных туннелей, которую разрабатывает компания Илона Маска Boding Company, будет состоять из 30 уровней. Известно, что в Ванкувере на профильной выставке владелец инновационного бизнеса представил концепт общественного транспорта, который будет курсировать в тоннеле под Лос-Анджелесом. Отметим, что система будет простой и безопасной – опустившийся с помощью специальной платформы-лифта до уровня тоннеля автомобиль будет установлен на монорельс. Такая конструкция сможет развивать скорость порядка 200 км/час.

Илон Маск презентовал концепт подземного электрического автобуса

Ирина Селезнева
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