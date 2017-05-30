Ураган-убийца после Москвы может обрушиться на Урал

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Челябинск, 30 мая. Ураган, который обрушился на Москву в понедельник, может добраться до Урала, сообщают синоптики. В данный момент штормовой ветер подступает к Свердловской и Челябинской областям.

По словам главного синоптика Свердловского региона Галины Шепоренко, погода на Урале может испортиться уже 31 мая. Средний Урал циклон обойдет стороной, здесь ветер будет терпимым — до 20 метров в секунду. Жителям Челябинска повезет меньше. Ожидается, что активная зона циклона пройдет южнее Свердловской области.

Не исключено, что ураган и вовсе обойдет Урал и сразу направится в сторону Казахстана. В пресс-службах МЧС по Свердловской и Челябинской области сообщили, что никакой информации о надвигающемся шторме не получали, передает Ura.Ru.