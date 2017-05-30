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Peugeot презентовала в России обновленный седан 408

Peugeot презентовала в России обновленный седан 408

18:20  30 Мая 2017
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Peugeot презентовала в России обновленный седан 408

Москва, 30 мая. На российском рынке в скором времени появится рестайлинговый седан Peugeot 408.

Новинка получила целый ряд технических доработок, светодиодные ходовые огни, интегрированные с противотуманками, переработанную решетку радиатора, другую головную оптику.

Под капотом авто теперь будет установлен новый 1,6-литровый двигатель с отдачей в 115 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой автоматической КПП

На российском рынке седан будет представлен в комплектациях Access, Active и Allure
В качестве опций для Peugeot 408 2017-го модельного года предлагаются: противотуманные фары с подсветкой поворотов, камера заднего вида, задний парктроник.

Напомним, ранее в Сети появилось фото обновленного универсала Lada Vesta SW — новинку без маскировки удалось увидеть на трассах в Казахстане.

 

#peugeot
Тимур Румянцев
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