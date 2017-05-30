Peugeot презентовала в России обновленный седан 408

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. На российском рынке в скором времени появится рестайлинговый седан Peugeot 408.

Новинка получила целый ряд технических доработок, светодиодные ходовые огни, интегрированные с противотуманками, переработанную решетку радиатора, другую головную оптику.

Под капотом авто теперь будет установлен новый 1,6-литровый двигатель с отдачей в 115 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой автоматической КПП

На российском рынке седан будет представлен в комплектациях Access, Active и Allure

В качестве опций для Peugeot 408 2017-го модельного года предлагаются: противотуманные фары с подсветкой поворотов, камера заднего вида, задний парктроник.

Напомним, ранее в Сети появилось фото обновленного универсала Lada Vesta SW — новинку без маскировки удалось увидеть на трассах в Казахстане.