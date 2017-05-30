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Политика
Япония предложила Китаю сотрудничество для сдерживания КНДР

Япония предложила Китаю сотрудничество для сдерживания КНДР

11:01  30 Мая 2017
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Япония предложила Китаю сотрудничество для сдерживания КНДР

Токио, 30 мая. Япония заявила о необходимости сдерживания Северной Кореи от провокаций. Токио считает, что Китай должен проявить в этом большую активность. К этому призвал Пекин секретарь японского национального совета безопасности Сетаро Яти. 

«Японии и Китаю необходимо работать вместе, чтобы твердо призвать КНДР избегать дальнейших провокационных действий и следовать таким вещам, как резолюции ООН», — цитируют секретаря международные агентства. 

Япония предложила Китаю сотрудничество для сдерживания КНДР

Речь об этом шла на встрече Яти с членом Госсовета Китая Яном Цзечи, который курирует вопросы международного значения. Представитель Японии заявил, что Северная Корея вышла на новый уровень провокаций, Токио и Пекин должны приложить совместные усилия, чтобы не допустить в будущем аналогичных действий со стороны Пхеньяна.

#цзечи #яти
Алексей Громов
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