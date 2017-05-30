Адвокат Учителя: Для Поклонской надо провести курсы по документообороту

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин возмущен тем, что депутат Государственной Думы Наталья Поклонская даже не помнит, сколько и куда запросов она отправила по съемкам фильма «Матильда». О том, что Поклонская не знает, какую проверку проводит МВД, она заявила сама журналистам.

В ответ Добрынин предлагает ей изучить делопроизводство для того, чтобы не «сталкивать лбами» различные ведомства и не заставлять людей в десятый раз проверять одно и то же.

«Если депутат не очень контролирует свой документооборот, а также не может вспомнить, куда она именно писала, какой ответ получила, бесконтрольно пишет еще куда-либо — это тревожное явление, — заявил Добрынин. — И, конечно, руководству Госдумы надо задуматься, может, есть смысл специальные курсы для депутата Поклонской провести. Чтобы она, по крайней мере, с точки зрения документооборота, поняла, как Государственный аппарат функционирует. Чтобы она не писала запросы, которые дублируют другие запросы, на которые она уже получила ответ из других органов».

Также Добрынин рассказал, что буквально недавно Федеральное казначейство закончило проверку по расходованию средств на производство «Матильды». При этом никаких нарушений выявлено не было. Адвокат заявил, что сожалеет, что Поклонская не прочитала ответ от ведомства по проверке, которую она сама инициировала.