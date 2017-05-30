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Политика
Эксперт объяснил, почему НАТО меняет позицию по России

Эксперт объяснил, почему НАТО меняет позицию по России

10:57  30 Мая 2017
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Для перелома в отношениях между РФ и НАТО наступил подходящий момент — эксперт

Москва, 30 мая. Для улучшения отношений между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом наступил самый подходящий момент, однако все зависит от того, готовы ли в блоке уйти от политики сдерживания. Таким мнением поделился независимый эксперт в области военной политики Игорь Николайчук.

По мнению специалиста, не стоит рассматривать данное заявление, как «дежурное или рассчитанное на отвлечение внимания антинатовских политиков в России и по всему миру», сообщает «Свободная пресса»

«Жизнь берет свое. На изменение позиции альянса повлиял и прошедший недавно саммит, где американский президент Дональд Трамп подтвердил, что НАТО — это хорошо, но денег он им не даст», — отметил Николайчук.

Напомним, на прошедшем в столице Бельгии саммите НАТО глава США назвал Россию одной из главных угроз для альянса.

#россия #трамп #нато #брюссель #саммит #альянс
Дана Балан
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