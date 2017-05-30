Стало известно, когда начнется строительство стартового комплекса для «Ангары»
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Москва, 29 мая. Строительство нового стартового комплекса для ракет «Ангара» начнется в 2017 году, сообщает Роскосмос.
В сообщении отмечается, что руководство Роскосмоса и Минобороны России уже осмотрело место строительства нового комплекса КРК «Ангара». Ранее в Центре эксплуатации наземной инфраструктуры космодромов сообщили, что строительство стартового комплекса под ракеты «Ангара» может начаться только в следующем году.
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