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Новости Сирии
ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли провинции Дамаск, Латакия и Хама

ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли провинции Дамаск, Латакия и Хама

10:55  30 Мая 2017
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ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли провинции Дамаск, Латакия и Хама

Дамаск, 30 мая. Семь нарушений режима прекращения огня зафиксированы в провинциях Дамаск, Латакия и Хама за минувшие сутки российскими представителями. Турецкая сторона сообщила о шести фактах нарушения в провинциях Дамаск, Даръа и Латакия, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

При этом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в РФ «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) и «Джебхат ан-Нусра».

Кроме того, за сутки к режиму прекращения боевых действий присоединились еще 15 населенных пунктов. Их общая численность достигла 1530. Число вооруженных формирований, поддерживающих прекращение огня не изменилось и составляет 219. переговоры с боевиками продолжаются в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #дамаск #хама #игил #латакия #даръа #джебхат ан-нусра
Катерина Михайлиди
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