ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли провинции Дамаск, Латакия и Хама

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Дамаск, 30 мая. Семь нарушений режима прекращения огня зафиксированы в провинциях Дамаск, Латакия и Хама за минувшие сутки российскими представителями. Турецкая сторона сообщила о шести фактах нарушения в провинциях Дамаск, Даръа и Латакия, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

При этом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в РФ «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) и «Джебхат ан-Нусра».

Кроме того, за сутки к режиму прекращения боевых действий присоединились еще 15 населенных пунктов. Их общая численность достигла 1530. Число вооруженных формирований, поддерживающих прекращение огня не изменилось и составляет 219. переговоры с боевиками продолжаются в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

* Организация запрещена на территории РФ.