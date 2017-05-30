Житель Урала зарезал пьяных соседей, мешавших спать его ребенку

В Избранное

Скопировать

Екатеринбург, 30 мая. Житель Североуральска приговорен к 18 годам колонии за расправу с шумными соседями, такое решение вынес Свердловский областной суд.

Ранее судимый житель Североуральска зарезал двух соседей, которые устроили за стенкой шумное распитие спиртных напитков. Инцидент произошел в сентябре 2016 года, когда осужденный уложил ребенка спать. Его разбудили соседи, мужчина взял нож и отправился на «переговоры».

Нападавший сначала попросил не шуметь, однако в результате конфликта он нанес ножевые ранения мужчине и женщине, которые скончались на месте. Третья участница банкета была ранена, но спаслась бегством, рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области, его слова приводит Ura.ru