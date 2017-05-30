Новороссия сегодня: дезертирство в ВСУ, фейковый «самострел» от украинских СМИ

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Донбасс, 30 мая. За прошедшие сутки наибольшая интенсивность обстрелов наблюдалась по населенным пунктам ДНР Ясиноватая, Гольмовское, Зайцево, Докучаевск и Донецк. Всего было выпущено более 800 снарядов и мин различного калибра. В населенных пунктах Старомихайловка, Зайцево и Докучаевск частично разрушены девять домостроений.

В то же время разведка ВС ДНР фиксирует случаи массового дезертирства украинских солдат, не желающих более вести братоубийственную войну. Так, за прошедшие трое суток восемь бойцов 92 бригады ВСУ самовольно оставили позиции под Донецком. К поискам дезертиров украинская сторона привлекает спецотряды СБУ и полка «Азов».

Интересный случай произошел в селе Валуйское Станично-Луганского района ЛНР, временно оккупированном украинскими силовиками. Как стало известно со слов очевидца, группа грузинских наемников расправилась с тремя солдатами ВСУ, сделавшими им замечание о недопустимости мародерства. Данный инцидент известен представителям СБУ, но никаких решений по факту не вынесено.

Луганск: с любовью к истории, с заботой о детях

В Луганске впервые напечатаны учебники украинской литературы и литературного чтения для школьников 3, 4, 5 классов на украинском языке. Заказчиком выступило министерство образования ЛНР, а выполнило заказ крупнейшее издательско-полиграфическое предприятие в ЛНР — ООО «Пресс-экспресс». В учебники вошли произведения величайших украинских поэтов и писателей, таких как: Тарас Шевченко, Леся Украинка, Борис Гринченко, Владимир Сосюра и многих других.

Масштабное наступление и огонь по своим

Одной из центральных тем дня в украинских СМИ за минувшие сутки стал инцидент с якобы «дружественным огнем» в районе авдеевской промзоны, так называемой «промки». Украинские СМИ сообщали, что бойцы ВС ДНР якобы ошиблись в расчетах наводки на цель и ударили по своим, что привело к гибели десяти бойцов армии ДНР. Военное руководство ДНР эту информацию опровергает.

В то же время по информации корреспондента ФАН, из источников, близким к украинским военным в Авдеевке, известно, что ранним утром 29 мая имел место инцидент обстрела украинскими силовиками с позиций под Песками (село к северо-западу от Донецка) позиций ВСУ, проходивших ротацию в южных пригородах Авдеевки. Стреляя по своим, украинские силовики применяли 82 мм и 120 мм минометы. Причина инцидента уточняется. Погибшими украинская сторона потеряла не менее десяти человек, ранены семь бойцов.

Также накануне ряд украинских СМИ распространил информацию о якобы имеющихся планах ВС ДНР в ближайшее время перейти в наступление и «захватить» украинские города по ту сторону линии разграничения. В то же время разведка народных республик только за май зафиксировала прибытие в места дислокации украинских вооруженных формирований более тысячи единиц различной техники, также зафиксирована модернизация военного аэродрома в городе Краматорске и прибытие туда новых единиц боевой авиации.

Сообщается также, что украинские силовики занимают так называемую «серую зону» вдоль линии разграничения с ДНР. Тактика выстраивания украинских боевых порядков и оборудования позиций ВСУ и тербатов (территориальных батальонов) свидетельствует о подготовке наступательной операции именно со стороны Украины, в то время как оборонительный характер боевых позиций армий народных республик направлен на полное соблюдение Комплекса мер и недопущения прорыва линии обороны.