Два человека погибли во время урагана в московском Парке Горького

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Москва, 30 мая. Два посетителя московского ЦПКИО им. Горького стали жертвами разрушительного урагана. Как стало известно ФАН, это 36-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Жительницу Московской области обнаружили под поваленным деревом около 17.00. Она получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. Через полчаса в парке был обнаружен еще один труп. Дерево упало на 37-летнего москвича, который также скончался на месте.

Ранее сообщалось, что ураган в Москве повалил 13 600 деревьев и оставил без кровли 147 зданий. Всего же из-за разгула стихии вместе с деревьями, столбами, рекламными щитами было повалено 15 500 объектов.