Супруги из Калифорнии сбросили 140 кг на двоих, чтобы зачать ребенка

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Калифорния, 30 мая. Келли Хэйвел и ее муж похудели на рекордные 140 килограммов ради того, чтобы завести ребенка. Когда 24-летняя американка весила 165 кг, врачи поставили ей неутешительный диагноз — поликистоз яичников. Он вызывает бесплодие и увеличение веса. Девушку ждали неприятные новости — ее шансы забеременеть ничтожно малы.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on May 29, 2017 at 8:28am PDT

Келли очень хотела стать матерью, поэтому она приняла радикальное для себя решение — ей необходимо похудеть, чтобы увеличить шансы на рождение ребенка. Девушка похудела почти на 90 кг, сведя до минимума употребление сахара. Кроме того, она усердно занималась в спортзале пять дней в неделю. Муж Келли тоже сел на диету и сбросил более 55 кг.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on May 29, 2017 at 8:28am PDT

Общими усилиями пару удалось сбросить 140 кг. Это помогло паре достичь желаемого — вскоре у них появилась дочка. Сейчас ребенок является живым напоминанием того, что Келли и ее супруги пришлось пережить ради рождения новой жизни, сообщает Metro.