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Общество
Супруги из Калифорнии сбросили 140 кг на двоих, чтобы зачать ребенка

Супруги из Калифорнии сбросили 140 кг на двоих, чтобы зачать ребенка

10:37  30 Мая 2017
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Супруги из Калифорнии сбросили 140 кг на двоих, чтобы зачать ребенка

Калифорния, 30 мая. Келли Хэйвел и ее муж похудели на рекордные 140 килограммов ради того, чтобы завести ребенка. Когда 24-летняя американка весила 165 кг, врачи поставили ей неутешительный диагноз — поликистоз яичников. Он вызывает бесплодие и увеличение веса. Девушку ждали неприятные новости — ее шансы забеременеть ничтожно малы.

 

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Келли очень хотела стать матерью, поэтому она приняла радикальное для себя решение — ей необходимо похудеть, чтобы увеличить шансы на рождение ребенка. Девушка похудела почти на 90 кг, сведя до минимума употребление сахара. Кроме того, она усердно занималась в спортзале пять дней в неделю. Муж Келли тоже сел на диету и сбросил более 55 кг.

 

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Общими усилиями пару удалось сбросить 140 кг. Это помогло паре достичь желаемого —  вскоре у них появилась дочка. Сейчас ребенок является живым напоминанием того, что Келли и ее супруги пришлось пережить ради рождения новой жизни, сообщает Metro.

#похудение
Алексей Громов
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