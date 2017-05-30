СК РФ назвал предварительную причину аварии самолета Ан-26 под Саратовом

В Избранное

Скопировать

Саратов, 30 мая. Военный следственный отдел СК РФ по Саратовскому гарнизону завершил доследственную проверку по факту авиакатастрофы самолета Ан-26. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Также названа предварительная причина случившегося.

По версии следствия, сегодня в 6 часов 40 минут при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища самолет Ан-26 рухнул с высоты 200 метров. Предварительная причина – отказ одного из двигателей.

«В самолете находился экипаж в составе 4 летчиков и 1 обучаемого курсанта. Последний от полученных травм скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями эвакуированы в военный госпиталь», — сообщили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются точные причины трагедии.