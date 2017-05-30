Жертва «американской демократии»: за что замучили бывшего лидера Панамы Норьегу

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После двадцатилетнего заключения в тюрьме умер бывший неофициальный лидер Панамы генерал Мануэль Норьега, который фактически возглавлял страну с 1983 по 1989 год. Сообщается, что Норьега скончался от последствий операции по поводу опухоли головного мозга, последнее время он находился в больнице. Ему было 83 года.

О смерти Норьеги сообщил в Twitter президент Панамы Хуан Карлос Варелы. «Смерть Мануэля Норьеги закрывает целую главу в истории нашей страны», — написал он.

Взлет и падение

Норьега происходил из достаточно обеспеченной панамской семьи, что позволило ему получить хорошее образование. В раздираемой постоянными войнами и переворотами Латинской Америке карьера военного всегда считалась одной из самых перспективных, и Норьега пошел по этому пути.

Честолюбивый юноша получил военное образование в соседнем Перу и в 1962 году в звании младшего лейтенанта начал службу в панамской национальной гвардии, где довольно быстро дослужился до звания майора и стал командиром батальона. За поддержку военного переворота генерала Омара Торрихоса в 1968-69 годах Норьега был «вознагражден» и последовательно занимал высокие позиции в военной иерархии Панамы.

Впрочем, жизнь покровителя Норьеги резко прервалась — в 1981 году Торрихос погиб в авиакатастрофе. Поговаривали, что за гибелью диктатора стоял сам Норьега. После этого карьера Норьеги еще стремительнее полетела вверх, и после нескольких высоких должностей в армии и тайной полиции он стал главнокомандующим и фактическим руководителем Панамы.

ЦРУ и Панамский канал

Разобраться в хитросплетениях бурления латиноамериканского котла в те годы непросто. Отметим то, что прекрасно известно из литературы: в это время ЦРУ фактически не вылезало из этих мест, активно подкармливая «своих сукиных сыновей» и безжалостно карая тех, кто пытался вести свою игру. Особенно Вашингтону не нравились те, кто доброжелательно поглядывал в сторону Кубы и ее мощного союзника — Советского Союза.

Примерно такая же судьба постигла и Норьегу. Вначале он вроде бы был союзником США, активно сотрудничал с ЦРУ и даже получал от американцев неплохие деньги. Однако медовый месяц в отношениях США и Норьеги быстро закончился, и после того, как он стал выступать за то, чтобы Панамский канал принадлежал самой Панаме, кураторы обиделись и записали неформального панамского лидера во враги Америки. А тут еще панамское руководство стало активно сотрудничать с революционным руководством Никарагуа, второй после Кубы кости в горле США.

Последней каплей, решившей судьбу Норьеги, стали его попытки установить конструктивные отношения с СССР.

Америка наносит удар

Вот только некоторые события, предшествовавшие прямой агрессии США против Панамы, закончившейся фактическим похищением Норьеги.

В июле 1987 года США объявили о прекращении экономической и военной помощи Панаме. В феврале 1988 года управление по борьбе с наркотиками американского минюста обвинило Норьегу в торговле наркотиками и в других тяжких преступлениях. Суд штата Флорида принял решение, что Норьега является членом организованной преступной группы, занимающейся транспортировкой наркотиков и вымогательством. Американцы требовали от Норьеги покинуть страну в ответ на иммунитет, но он отказался.

Давление США на Панаму продолжалось, а вскоре психологическая война переросла в реальную интервенцию.

Операция называлась «Правое дело», и ее официальные цели по версии госдепа звучали так: защита граждан США, защита Панамского канала, поддержка демократии, свержение Норьеги с руководящих постов и предание его суду как уголовного преступника.

Вторжение США в Панаму началось 20 декабря 1989 года по приказу тогдашнего американского президента Джорджа Буша-старшего и продолжалось в течение пяти дней. В результате операции погибли 23 американских военных и более пятисот панамцев, в основном гражданских лиц.

22 декабря 1989 года американский полковник Майк Снелл сообщил журналистам, что в доме Мануэля Норьеги было найдено 50 фунтов кокаина. В дальнейшем выяснилось, что никакого кокаина там не было, в пакетах находилась мука.

После завершения боевых действий в США было начато расследование преступлений, совершенных американскими военными в ходе операции «Правое дело». Всего было возбуждено 21 уголовное дело, восемь из которых были связаны с убийствами мирных жителей.

Осуждение этой операции в Совбезе ООН постоянно блокировалось США и их союзниками. Тем не менее, 29 декабря 1989 года на 44-й сессии Генассамблеи ООН резолюция с осуждением вторжения США в Панаму была принята большинством голосов.

Пытка музыкой

Во время вторжения американских военных Мануэль Норьега скрылся в посольстве Ватикана. Ватикан отказался выдать панамского лидера, но Норьегу из посольства просто выкурили. Чтобы заставить его сдаться, американцы установили по периметру посольства динамики, через которые круглосуточно транслировали рок-музыку на максимальной громкости. В результате Норьега не выдержал давления и 3 января 1990 года сдался американским военным. Он был арестован и вывезен в Майами.

Американский суд приговорил Норьегу к 40 годам лишения свободы, позже срок снизили до 30 лет. В 2010 году экс-лидера Панамы экстрадировали во Францию, где он провел год в тюрьме по обвинению в отмывании денег. Затем Франция передала его Панаме, где бывшего панамского лидера снова отправили в тюрьму, на этот раз по обвинению в организации убийства. В тюрьме столицы Панамы он и провел последние годы своей жизни, скончавшись в тюремной больнице.

Отметим, вторжение американцев в Панаму для похищения Норьеги было первой в истории интервенцией США, в качестве обоснования которой Вашингтон использовало тезис о «восстановлении демократии».