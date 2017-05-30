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Политика
Глава ВТБ перечислил слабые стороны Трампа как политика

Глава ВТБ перечислил слабые стороны Трампа как политика

14:50  30 Мая 2017
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Глава ВТБ перечислил слабые стороны Трампа как политика

Москва, 30 мая. Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что слабыми сторонами президента США Дональда Трампа являются недостаток опыта в политической сфере и ошибки во взаимодействии с журналистами.

В интервью газете Financial Times Кости заявил, что у американского лидера как политика есть «слабые места». По мнению главы финансовой организации, к ним можно отнести недостаток опыта «в коридорах власти» и «ошибки при работе с прессой». Кроме того, Костин назвал «абсолютной ерундой» обвинения в связях РФ и ВТБ в частности с американским президентом.

Глава ВТБ перечислил слабые стороны Трампа как политика

Добавим, в США уже десять городов подписались под обращением к конгрессу с требованием инициировать процедуру импичмента Трампа. Поводом для импичмента, указанным в обращении, являются предполагаемые связи предвыборной команды Трампа с Россией.

Алексей Громов
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