Глава ВТБ перечислил слабые стороны Трампа как политика

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Москва, 30 мая. Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что слабыми сторонами президента США Дональда Трампа являются недостаток опыта в политической сфере и ошибки во взаимодействии с журналистами.

В интервью газете Financial Times Кости заявил, что у американского лидера как политика есть «слабые места». По мнению главы финансовой организации, к ним можно отнести недостаток опыта «в коридорах власти» и «ошибки при работе с прессой». Кроме того, Костин назвал «абсолютной ерундой» обвинения в связях РФ и ВТБ в частности с американским президентом.

Добавим, в США уже десять городов подписались под обращением к конгрессу с требованием инициировать процедуру импичмента Трампа. Поводом для импичмента, указанным в обращении, являются предполагаемые связи предвыборной команды Трампа с Россией.