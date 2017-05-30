Тело молодого мужчины найдено возле мусорки в Москве

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Москва, 30 мая. Возле общежития в центре Москвы обнаружили труп молодого человека. Как стало известно ФАН, тело 23-летнего жителя столицы было найдено рано утром в прошедший понедельник возле мусорных баков на улице Антонова-Овсеенко.

Отмечается, что травмы, полученные мужчиной, характерны для падения с большой высоты. Как удалось установить полицейским, погибший проживал в общежитии на этой улице.

Также известно, что он болел наркоманией и шизофренией.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.