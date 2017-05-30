Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Тело молодого мужчины найдено возле мусорки в Москве

Тело молодого мужчины найдено возле мусорки в Москве

10:32  30 Мая 2017
182

Тело молодого мужчины найдено возле мусорки в Москве

Москва, 30 мая. Возле общежития в центре Москвы обнаружили труп молодого человека. Как стало известно ФАН, тело 23-летнего жителя столицы было найдено рано утром в прошедший понедельник возле мусорных баков на улице Антонова-Овсеенко.

Отмечается, что травмы, полученные мужчиной, характерны для падения с большой высоты. Как удалось установить полицейским, погибший проживал в общежитии на этой улице.

Также известно, что он болел наркоманией и шизофренией. 

Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

#москва #труп #общежитие
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть