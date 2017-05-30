ЛНР: СБУ вербует наркоманов для шпионажа и диверсий

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Луганск, 30 мая. Сотрудники службы безопасности Украины привлекают к шпионажу наркоманов, для вербовки которых используют метадоновую заместительную терапию. Об этом журналистам рассказали в министерстве госбезопасности Луганской народной республики.

«В ходе оперативных мероприятий установлено, что спецслужбы Украины не только контролируют наркотрафик в ЛНР с подконтрольных Киеву территорий, но и курируют метадоновую заместительную программу для того, чтобы использовать наркозависимых для совершения преступных действий», — заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что правоохранительным органам ЛНР удалось установить одного такого завербованного. Им оказался житель одного из населенных пунктов, находящегося под контролем Киева. В СБУ ему присвоили позывной «Стахановец» и отправили в ЛНР собирать военные данные, говорят в республиканском министерстве.

За выполнение задания ему пообещали содействие в отправке на лечение от наркотической зависимости. Об этом рассказал сам «Стахановец», который был задержан в ЛНР.