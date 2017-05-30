Жупел и домыслы: в Совфеде объяснили «шельмование» в США посла России

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В российском МИД отреагировали на сообщения американских СМИ о «контактах» посла РФ Сергея Кисляка с зятем президента США Джаредом Кушнером. Замглавы ведомства Сергей Рябков назвал эти новости «шельмованием» и охарактеризовал их как возмутительные. Подробнее о ситуации — в материале Федерального агентства новостей.

Рябков был краток: МИД не придает огласке любые подробности, которые касаются рабочих контактов посла или любого сотрудника российских дипломатических служб. Это неизменный принцип, которого Москва будет придерживаться и дальше.

На прошлой неделе издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники среди чиновников, опубликовало информацию: Кушнер в конце 2016 года встречался с Кисляком и предложил использовать некий секретный канал связи между Москвой и Вашингтоном, конкретнее — новой администрацией Трампа. Его не должны были прослушивать спецслужбы, а тематика там была бы преимущественно сирийская.

Чуть позже телеканал Fox News дал несколько другие данные: это не Кушнер, а якобы Кисляк предлагал создать обходной канал связи. Причем секретная информация шла бы по нему не на постоянной основе. Речь шла об однократных звонках. Американские СМИ также писали о том, что Кушнер слишком увлекся общением с русскими, потому скрыл минимум три контакта с Кисляком.

Адвокат Кушнера Джейми Горелик сразу же выразил полное желание сотрудничать с ФБР и отвечать на все вопросы американских спецслужб. Истерия, как вы понимаете, поднялась страшная. Связи с Кисляком сразу же подвязали с давней историей о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы. И понеслось... При этом в самой Москве идею создания секретного канала назвали абсурдной и допустили, что попытки приписать послу РФ в США какие-то противозаконные действия — значит, работать на подрыв двусторонних отношений. Этого ли добивается Вашингтон?

«Вашингтон ведь неоднороден. Администрация Трампа, которая фактически вынуждена бороться и с остатками администрации Обамы, и со своими недоброжелателями в Конгрессе. И наши дипломаты выступают в каком-то смысле заложниками ситуации, которая была раскручена на слухах и сплетнях, вокруг несуществующего российского вмешательства во внутренние дела США. И этот жупел многократно повторяют, приписывая дипломатам и послам из России то, чего они не делали, либо трактуя обычную их деятельность как противоправную. Эти действия предусмотрены международными соглашениями и теми основаниями, на которых дипломаты остаются в США», — комментирует специально для ФАН заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов.

По его словам, вся эта истерия закончится только тогда, когда спадет напряжение между Трампом и теми, кто против президента США. А пока же все эти сочинительства обывателям любопытны, но не более того.

«Что такое секретный канал связи? Это журналистская история в чистом виде. Все переговоры между дипломатами и их визави не предполагают публичности — кроме тех, что заявлены специально в качестве медийного события. Встречаются, например, два посла и сами приглашают СМИ. В остальном же это рабочие встречи, не предполагающие публикации этих материалов. И ничего таинственного в них нет: это не беседы о спецоперациях, обычная дипломатическая деятельность», — продолжает депутат.

Известно, что закрытый канал связи в нашем посольстве уже существует. По этому телефону могут общаться только самые высокопоставленные работники посольства, а связь там зашифрована. При этом создание нового канала связи технически очень сложно. Если даже не невозможно.