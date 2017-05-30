Жупел и домыслы: в Совфеде объяснили «шельмование» в США посла России
В российском МИД отреагировали на сообщения американских СМИ о «контактах» посла РФ Сергея Кисляка с зятем президента США Джаредом Кушнером. Замглавы ведомства Сергей Рябков назвал эти новости «шельмованием» и охарактеризовал их как возмутительные. Подробнее о ситуации — в материале Федерального агентства новостей.
Рябков был краток: МИД не придает огласке любые подробности, которые касаются рабочих контактов посла или любого сотрудника российских дипломатических служб. Это неизменный принцип, которого Москва будет придерживаться и дальше.
На прошлой неделе издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники среди чиновников, опубликовало информацию: Кушнер в конце 2016 года встречался с Кисляком и предложил использовать некий секретный канал связи между Москвой и Вашингтоном, конкретнее — новой администрацией Трампа. Его не должны были прослушивать спецслужбы, а тематика там была бы преимущественно сирийская.
Чуть позже телеканал Fox News дал несколько другие данные: это не Кушнер, а якобы Кисляк предлагал создать обходной канал связи. Причем секретная информация шла бы по нему не на постоянной основе. Речь шла об однократных звонках. Американские СМИ также писали о том, что Кушнер слишком увлекся общением с русскими, потому скрыл минимум три контакта с Кисляком.
Адвокат Кушнера Джейми Горелик сразу же выразил полное желание сотрудничать с ФБР и отвечать на все вопросы американских спецслужб. Истерия, как вы понимаете, поднялась страшная. Связи с Кисляком сразу же подвязали с давней историей о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы. И понеслось... При этом в самой Москве идею создания секретного канала назвали абсурдной и допустили, что попытки приписать послу РФ в США какие-то противозаконные действия — значит, работать на подрыв двусторонних отношений. Этого ли добивается Вашингтон?
«Вашингтон ведь неоднороден. Администрация Трампа, которая фактически вынуждена бороться и с остатками администрации Обамы, и со своими недоброжелателями в Конгрессе. И наши дипломаты выступают в каком-то смысле заложниками ситуации, которая была раскручена на слухах и сплетнях, вокруг несуществующего российского вмешательства во внутренние дела США. И этот жупел многократно повторяют, приписывая дипломатам и послам из России то, чего они не делали, либо трактуя обычную их деятельность как противоправную. Эти действия предусмотрены международными соглашениями и теми основаниями, на которых дипломаты остаются в США», — комментирует специально для ФАН заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов.
По его словам, вся эта истерия закончится только тогда, когда спадет напряжение между Трампом и теми, кто против президента США. А пока же все эти сочинительства обывателям любопытны, но не более того.
«Что такое секретный канал связи? Это журналистская история в чистом виде. Все переговоры между дипломатами и их визави не предполагают публичности — кроме тех, что заявлены специально в качестве медийного события. Встречаются, например, два посла и сами приглашают СМИ. В остальном же это рабочие встречи, не предполагающие публикации этих материалов. И ничего таинственного в них нет: это не беседы о спецоперациях, обычная дипломатическая деятельность», — продолжает депутат.
Известно, что закрытый канал связи в нашем посольстве уже существует. По этому телефону могут общаться только самые высокопоставленные работники посольства, а связь там зашифрована. При этом создание нового канала связи технически очень сложно. Если даже не невозможно.
«Если отбросить все эти домыслы, то каждая крупная держава, имеющая свою внешнюю разведку, занимается разного рода способами вытягивания нужной информации или распространения дезинформации. Это общепринятая практика, которой две тысячи лет. Для этих целей действительно существует канал. Мало того, у нас между США и СССР был организован прямой и защищенный канал связи. Сейчас он остался, им пользуются президенты. Он нужен для того, чтобы предотвратить любую возможность возникновения конфликта между нами, это так называемая горячая линия. Без него мы можем доиграться до термоядерной войны», — добавляет Климов.