ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, повреждены шесть домов и газопровод

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Донецк, 30 мая. Минувшим вечером киевские силовики обстреляли Ясиноватую и пригород в ДНР, в результате атаки повреждены шесть домов и газопровод, сообщил исполняющий обязанности главы горадминистрации Олег Моргун.

Сегодня утром в Ясиноватой ведутся работы по восстановлению поврежденного обстрелами ВСУ газопровода. Известно, что с 20-00 украинские силовики обстреливали пригород и сам населенный пункт – повреждены шесть домов. По словам представителя городской администрации Ясиноватой Олега Моргуна, ВСУ также обстреляли поселки Красный партизан, Крутую Балку. Информации о пострадавших среди мирных жителей пока нет.