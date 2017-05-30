На пути к Дейр-эз-Зору: как наступление сирийских войск в Хаме способствует воссоединению с городом

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Последние события в провинции Хама, а именно: массированный ракетный обстрел оборонительных позиций ИГ*, подготовка к широкомасштабной наступательной операции к востоку от Саламии и штурму Акербата, — говорят об активизации действий по освобождению Дейр-эз-Зор.

Как отмечает в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, стратегическое направление для освобождения Дейр-эз-Зор просматривается уже давно. И все действия, которые на сегодняшний день предпринимаются наземными силами правительственных войск, а также ВКС РФ и ВВС Сирии призваны обеспечить в будущем успешное наступление на осажденный боевиками ИГИЛ* город.

Ми-35 ВКС РФ ведут охоту на террористов ИГ в восточном Хомсе pic.twitter.com/a8sd87cLCw — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) May 30, 2017

Дейр-эз-Зор, по мнению эксперта, уже давно заслужил того, чтобы с ним соединиться, и тем самым, во-первых, освободить гарнизон сирийской армии, который уже не один год героически отбивается от боевиков, во-вторых, занять чрезвычайно важное место для добычи углеводородистых материалов. Однако, как отмечает эксперт, перспектива воссоединения города во многом зависит от геополитического разложения сил в отношении ближневосточного вопроса, а именно будет ли найден контакт с США, для того, чтобы произвести определенную координацию и перейти к согласованным действиям. Если на политическом уровне такие соглашения будут достигнуты, то появится возможность значительно быстрее воссоединиться с Дейр-эз-Зором.

«Если «потепления» не наступит, и усиление со стороны коалиции, которую возглавляют США, не придет, то тогда, как говорится, своими силами, медленно и уверенно, мы вполне справимся с выполнением этой стратегической задачи» — не теряет надежды собеседник.

Другая серьезная проблема, которая стоит на пути воссоединения, это, как бы странно ни звучало, военные успехи коалиции в Ираке. Вытесненные из Мосула боевики перетекают в район Дейр-эз-Зора, тем самым увеличивая состав ИГИЛ в этом регионе. Но, учитывая эти и еще множество прочих негативных факторов, эксперт дает утешительный прогноз:

«Исходя из динамики боевых действий, могу предположить, что в летней, в крайнем случае, осенней кампании эта стратегическая задача (воссоединение с Дейр-эз-Зором) будет решена».

* Организация запрещена на территории РФ.