Позиции ИГ уничтожены ВКС РФ и ВВС Сирии в провинции Хама

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Акербат, 30 мая. В глобальной Сети опубликованы кадры уничтожения оплота «Исламского государства»* в районе населенного пункта Акербат.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Хама обустроили подземное укрытие. Российские разведывательные беспилотные летательные аппараты обнаружили бункер боевиков, после чего был осуществлен авиационный удар.

Отмечается, что в операции участвовали сирийские ВВС и ВКС РФ. Ранее сообщалось, что в провинцию Хама были переброшены подразделения пятого армейского корпуса САА и отряды 4-й механизированной дивизии. Командование Сирийской арабской армии сообщает о том, что штурм города Акербат начнется в ближайшее время.

* Организация запрещена на территории РФ.