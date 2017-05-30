Отчим-педофил под Волгоградом два года насиловал 10-летнюю падчерицу

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Волгоград, 30 мая. Следователи Волгоградской области задержали 44-летнего жителя Дубовского района, подозреваемого в педофилии. Из-за сексуального насилия над своей малолетней падчерицей в отношении него возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По данным следствия, с сентября 2011 по ноябрь 2013 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы. Впервые это произошло, когда ей исполнилось 10 лет. На протяжении длительного времени школьница молчала о происходящем. Рассказать матери о поведении своего отца она решилась только в мае этого года.

«Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы. Сейчас подозреваемый задержан, мера пресечения – заключение под стражу. Свою вину злоумышленник полностью признал», — сообщили в СУ СК по Волгоградской области.

Известно, что эта семья в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала и не состояла на специализированных учетах.