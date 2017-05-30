Новый Старый Свет: после провала с Трампом «хозяевам Европы» понадобился Путин

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Визит Владимира Путина во Францию состоялся. Российский президент побывал в Версале и Париже, провел переговоры с Эммануэлем Макроном, по завершении которых состоялась совместная пресс-конференция лидеров двух стран.

Сама же встреча проходила в закрытом формате, и это не было неожиданностью. Прежде всего потому, что новый хозяин Елисейского дворца представляет даже не только и не столько Францию, одну из пяти ядерных держав с правом вето в Совете Безопасности ООН, сколько совершенно новый проект «единой Европы»: без участия Великобритании и не «под ядерным зонтиком» США. Европы, которая, по словам бундесканцлерин Ангелы Меркель, произнесенным после саммитов НАТО и «Большой семерки», уже не может на кого-то (читай — на Америку Дональда Трампа. — О.Щ.) полагаться и «должна взять свою судьбу в свои руки».

Видимо, данный проект осуществляется под эгидой тех самых «глобалистов», которые не смогли протолкнуть своего кандидата (Хиллари Клинтон) в Белый дом. За неимением американской горничной чай призван разливать французский дворник…

Не слишком адекватная замена, но что есть — то есть, а чего нет — того нет.

Путин встречался не с Макроном?

Уже отмечалось, что, договорившись о встрече в Париже, российский президент сделал большое и внешне ни на чем не основанное дипломатическое одолжение своему французскому коллеге. Эдакий жест доброй воли, который Макрон не оценил — во всяком случае, не оценил официально и публично — заявив, что будет вести с Путиным некий «требовательный диалог».

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Звучало это многообещающе и в то же время неадекватно — уж чья бы корова мычала, а Франции после Саркози (Ливия) и Олланда («Мистрали») что-то с кого-то требовать, особенно с российского президента, мягко говоря, трудновато. Зато как оправдание прямого контакта между «парнем с хорошо выглядящей мамой» (© Сильвио Берлускони) и Путиным — наверное, «проходит».

Тем более, Эммануэль Макрон произнес вообще невероятные для западного политика слова: что проблемы современного мира без взаимодействия с Россией не решить. Пусть такое взаимодействие будет названо трижды «требовательным», но это как раз тот случай, когда эпитеты не имеют никакого значения по сравнению с подлежащим.

Итак, за «закрытыми дверями» парижской встречи двух президентов, скорее всего, обсуждался не набор отдельных проблем: Украина, Сирия, санкции и т.д., — по ним все позиции сторон уже тысячу раз озвучены и останутся неизменными в рамках нынешнего «посткрымского» формата, — а сам этот «посткрымский» формат. Вернее, условия выхода из него и перехода к новому формату.

Не исключен даже вариант, в котором Макрон только присутствовал при встрече Путина с совсем другими людьми, истинными хозяевами «новоевропейского» проекта. То, что на пресс-конференции французский президент был поразительно немногословен и явно боялся сказать «что-то лишнее», сверяясь с «внутренней шпаргалкой», а потому чересчур нервозно реагируя на вопросы прессы, ничуть данной гипотезе, которую можно считать «конспирологической», не противоречит. Даже наоборот — косвенно подтверждает ее.

Европа и Россия: что дальше?

Впрочем, конкретные персоналии контрагентов российского президента в данном случае не имеют решающего значения. Понятно, что их переговоры с Путиным шли в безусловно «слабой» позиции, а стала она таковой после того переполоха, который накануне навел 45-й президент США в стане «коллективного Запада», включая саммиты НАТО и «Большой семерки».

Глобалистам явно не удалось «завалить» «Большого Дональда» на тропе «русского следа» — и после этого приходится договариваться с Путиным хотя бы о «нейтралитете»?! Да, конечно, 500-миллионный Евросоюз является крупнейшим торговым партнером 150-миллионной России и крупнейшим покупателем российских энергоресурсов. Но — это и все.

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Финансово-экономические интересы здесь идут вразрез с военно-политическими, не говоря уже об идеологических, а элиты государств «новой Европы», раньше входивших в СЭВ, Варшавский договор и СССР, вообще воем воют о «российской агрессии» и угрозе новой оккупации «азиатскими ордами русских».

Следовательно, необходимо это противоречие устранять: или приводить идеологию и политику в соответствие с экономическими интересами, либо наоборот. В отношениях Европы и России с 2014 года господствовал именно «принцип наоборот», который продемонстрировал свою полную бесплодность и бесперспективность. Продолжение такого принципа вплотную подводит европейский континент к полномасштабной войне, возможно — с применением ядерного оружия.

«Сломать» Россию европолитикам не удалось ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. А договариваться с Россией они не готовы и даже не хотят ставить перед собой такую цель — не на уровне абстрактных пожеланий, а на уровне реальной работы.

Взять эту планку на встрече Макрона с Путиным явно не удалось, да и не могло удаться. Но здесь важно прежде всего то, что в данном направлении предпринята первая более-менее полноценная попытка, и она явно не окажется последней.