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Общество
Епископ РПЦ назвал «подрывом устоев» статью о подаренном внедорожнике

Епископ РПЦ назвал «подрывом устоев» статью о подаренном внедорожнике

10:25  30 Мая 2017
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Епископ РПЦ назвал «подрывом устоев» статью о подаренном внедорожнике

Орел, 30 мая. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий отправил в редакцию издания «Орловские новости» письмо с требованием удалить новость о презентованном ему кроссовере Toyota Land Cruiser V8.

По мнению священнослужителя, такого рода «выходки подрывают духовно-нравственные традиции и устои общества, оскверняя Святую Церковь и ее верных служителей», говорится в тексте письма.  

«Не рассчитывайте, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны Русской православной церкви», — написал епископ.

В редакции газеты отметили, что в Орловской митрополии подтвердили факт получения священником машины, стоимость которой составляет 6 млн рублей. 

Однако представители СМИ не спешат удалять публикацию, а обещают подготовить в ближайшее время свой ответ. 

#журналисты #авто #церковь #орел #епископ
Дана Балан
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