Епископ РПЦ назвал «подрывом устоев» статью о подаренном внедорожнике

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Орел, 30 мая. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий отправил в редакцию издания «Орловские новости» письмо с требованием удалить новость о презентованном ему кроссовере Toyota Land Cruiser V8.

По мнению священнослужителя, такого рода «выходки подрывают духовно-нравственные традиции и устои общества, оскверняя Святую Церковь и ее верных служителей», говорится в тексте письма.

«Не рассчитывайте, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны Русской православной церкви», — написал епископ.

В редакции газеты отметили, что в Орловской митрополии подтвердили факт получения священником машины, стоимость которой составляет 6 млн рублей.

Однако представители СМИ не спешат удалять публикацию, а обещают подготовить в ближайшее время свой ответ.