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Происшествия
Минобороны РФ опровергло сообщения о ДТП с пострадавшими при посадке Ан-26 курсантами

Минобороны РФ опровергло сообщения о ДТП с пострадавшими при посадке Ан-26 курсантами

10:15  30 Мая 2017
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Минобороны РФ опровергло сообщения о ДТП с пострадавшими при посадке Ан-26 курсантами

Москва, 30 мая. Сообщения о том, что колонна, перевозившая курсантов, пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-26 под Саратовом, не отвечает действительности, заявили сегодня в Минобороны РФ. Данные о ДТП распространил ранее ряд СМИ.

В военном ведомстве уточнили, что в ДТП попала  резервная машина скорой помощи, которая возвращалась с аэродрома пустой, как незадействованная.

Напомним, в результате аварийной посадки самолета Ан-26  погиб один военнослужащий, еще пять человек получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. По предварительной версии, жесткая посадка произошла из отказа одного из двигателей Ан-26.
 

Ярослава Замысловатова
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