Неизвестные похитили свыше 11 миллионов рублей у сотрудника Банка России в Москве

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Москва, 30 мая. В Банке России похитили свыше 11 миллион рублей, 43-летний заведующий банковским сектором обратился в полицию Москвы с заявлением о похищении личных средств.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, сотрудник Банка России в Москве стал жертвой грабежа. По данным следствия, злоумышленники могли проникнуть в помещение банка на Ленинском проспекте через окно в промежуток между вечером пятницы и утром понедельника 29 мая.

Известно, что об исчезновении свыше 11 миллионов рублей стало известно накануне. Система видеонаблюдения не дала зацепок, также безуспешно были осмотрены чердачные помещения и проведены следственные мероприятия в жилом секторе неподалеку. Расследование уголовного дела продолжается.