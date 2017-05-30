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Происшествия
Неизвестные похитили свыше 11 миллионов рублей у сотрудника Банка России в Москве

Неизвестные похитили свыше 11 миллионов рублей у сотрудника Банка России в Москве

10:14  30 Мая 2017
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Неизвестные похитили свыше 11 миллионов рублей у сотрудника Банка России в Москве

Москва, 30 мая. В Банке России похитили свыше 11 миллион рублей, 43-летний заведующий банковским сектором обратился в полицию Москвы с заявлением о похищении личных средств.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, сотрудник Банка России в Москве стал жертвой грабежа.  По данным следствия, злоумышленники могли проникнуть в помещение банка на Ленинском проспекте через окно в промежуток между вечером пятницы и утром понедельника 29 мая.

Известно, что об исчезновении свыше 11 миллионов рублей стало известно накануне. Система видеонаблюдения не дала зацепок, также безуспешно были осмотрены чердачные помещения и проведены следственные мероприятия в жилом секторе неподалеку. Расследование уголовного дела продолжается.

Ирина Селезнева
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