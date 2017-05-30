Теплоход «Очарованный странник» с 143 людьми на борту сел на мель в акватории Волги

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Москва, 30 мая. Теплоход «Очарованный странник» сел на мель на Волге в Нижегородской области. На борту судна находятся почти 150 человек, сообщили в экстренных службах региона.

«Возле населенного пункта Васильсурск сель на мель теплоход «Очарованный странник», выполнявший рейс из Казани в Москву. На борту судна, по предварительным данным, находятся 86 пассажиров и 57 членов экипажа», — сообщил собеседник РИА Новости.

По его информации, обошлось без пострадавших. Повреждения теплохода и разлив топлива не зафиксированы. Сейчас буксир-тягач пытается снять судно с мели.

Добавим, ранее еще один теплоход с 166 пассажирами на борту сел на мель недалеко от Череповца в Вологодской области.