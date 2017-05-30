В администрации Порошенко обвинили Путина в «похищении» Анны Ярославны у Киева

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Киев, 30 мая. Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив возмутился в Facebook в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина, который в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что дипломатические отношения между двумя странами начались еще в XI веке с брака дочери Ярослава Мудрого — Анны Ярославны — с французским королем Генрихом I.

«Мои дорогие французские друзья, российский президент Путин попытался сегодня обмануть вас — Анна Киевская, королева Франции — из Киева (современное название Кыив), а не из Москвы! Москвы тогда еще не было», — пишет на своей странице возмущенный замруководителя президентской администрации.

Шимкив также с гордостью напоминает, что знаменитое Реймсское Евангелие, принадлежавшее Анне Киевской, было ее личной книгой, полученной ей от отца — князя киевского Ярослава, известного в истории как Ярослав Мудрый (впрочем, это неправда — Реймсское Евангелие было написано тремя веками позже в Праге). Анна была младшей из дочерей Ярослава от жены Ингигерды и внучкой первого короля Швеции Олафа Шетконунга.

Следует отметить, что Анна Киевская во Франции больше известна как Агнесса Русская, а классические историки называли ее «дочерью короля Руссии, ныне Московии».