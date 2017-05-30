Военнослужащих базы РФ в Таджикистане подняли по тревоге в рамках антитеррористических учений

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Душанбе, 30 мая. Подразделения 201-й военной базы РФ в Таджикистане были подняты по тревоге в рамках учений «Душанбе — Антитеррор», которые проходят совместно с силовыми структурами Таджикистана. Об этом сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Действия военных контролирует рабочая группа штаба ЦВО. Она проверяет работу личного состава и командования при приведении в высшие степени боевой готовности, службу дежурной смены и т.д.