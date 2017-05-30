Подросток умер на тренировке по кикбоксингу в Ельце

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Елец, 30 мая. После смерти 14-летнего подростка в Ельце было возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в спорткомплексе «Локомотив». Мальчик пришел на тренировку по кикбоксингу и получил сильный удар во время спарринга. В результате школьник потерял сознание и больше в себя не приходил.

Врачи пытались реанимировать подростка, но безуспешно. Следственным отделом по городу Елец было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В данный момент устанавливается причина смерти спортсмена, сообщили в ведомстве.