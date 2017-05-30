Ураган в Москве повалил более 13 тыс. деревьев и оставил без кровли 147 домов

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Москва, 30 мая. В российской столице подсчитан предварительный ущерб от пронесшегося урагана во второй половине дня 29 мая. По имеющимся данным, на утро 30 мая было повалено 13 600 деревьев, 147 домов потеряли кровлю (сюда входят как жилые, так и нежилые строения). Всего же в результате урагана вместе с деревьями, столбами, рекламными щитами было повалено 15 500 объектов.

По последним данным, всего в урагане в Москве и Московской области погибло 16 человек. Из них 11 — в столице России, остальные — в Московской области.

Пострадавших в Москве и Московской области уже почти 200 человек. Правда, эта цифра не окончательная — МЧС и Центр медицины катастроф продолжает собирать данные по больницам двух субъектов федерации