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Происшествия
Московская пенсионерка потеряла 700 тысяч на финансовой пирамиде

Московская пенсионерка потеряла 700 тысяч на финансовой пирамиде

9:58  30 Мая 2017
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Московская пенсионерка потеряла 700 тысяч на финансовой пирамиде

Москва, 30 мая. В столичную полицию обратилась 86-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее крупной суммы денег. По словам женщины, в 2014 году она передала 700 тысяч рублей в организацию, зарегистрированную на Радищевской улице, под 29% годовых.

Ни обещанных выплат, ни вложенных средств она в итоге не получила. Как сообщил источник ФАН, экономическая полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Алексей Громов
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