Сирия: врачи в Алеппо начали вакцинацию детей от кори

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Алеппо, 30 мая. Детские врачи сирийской провинции Алеппо начали вакцинацию детей от кори в освобожденных от боевиков территориях, сообщил глава департамента здравоохранения Алеппо Зияд Аль-Хадж Таха.

Вакцинация детей была организована впервые с 2012 года. Детей принимали в немногочисленных медучреждениях провинции и прямо на улицах, в небольших населенных пунктах.

«Мы планируем охватить в том числе тех малышей, кто не смог получить прививку вовремя», — сообщил Аль-Хадж Таха.

В районе Салахин вакцинация организована в стационарных условиях. Властям удалось восстановить поликлинику, в которой еще несколько месяцев назад находился штаб террористов. Сейчас там осматривают более 300 малышей. В коридорах достаточно многолюдно, но никто не жалуется на очереди.

В освобожденные от террористов деревни приезжают врачи в составе бригад, они помогают всем нуждающимся прямо на улице. По словам Аль-Хадж Таха, в Сирии не производятся препараты для вакцинации, а покупка медицинских препаратов за границей усложнена из-за санкций против Сирии. На помощь местным жителям пришли Россия и Китай, 300 тысяч препаратов против кори также поставила Индия.