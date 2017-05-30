Уголовное дело возбуждено после пожара, уничтожившего 34 дома в Красноярском крае

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Красноярск, 30 мая. Крупный пожар в Красноярском крае обернулся уголовным делом. В возгорании следователи усмотрели статью «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

По предварительной версии, днем 24 мая загорелся лесной массив в районе «Лебяжьего озера». Огонь начал быстро распространятся и дошел до поселка Стрелка, где вспыхнули и были уничтожены 34 частных дома, в которых проживали 199 человек. Все они были эвакуированы, жертв нет.