«Больше — не наш президент!» Украинские профсоюзы объявили Порошенко войну

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Сразу несколько профсоюзных организаций Украины выступили с официальным обвинением в адрес главы государства Петра Порошенко. Активисты назвали «гаранта конституции» «предателем и фашистом», сосредоточившим свои усилия на потакании идеалам национализма и ничего не делающим для восстановления инфраструктуры страны и решения проблемы безработицы. Шахтеры, медики, учителя, транспортники и даже полицейские регулярно выражают протест по поводу вопиющей инфляции, задержек заработной платы, сокращения рабочих мест и обнищания населения в целом. Накануне к упомянутым протестам присоединились энергетики и военные — их участие в мероприятиях может стать для команды Порошенко настоящим приговором. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

«У меня со дня на день умрут собака и две кошки. Мне их нечем кормить, я не получал зарплату с января нынешнего года, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН сотрудник государственного предприятия «Черкассы — Облэнерго» Вадим. — Хорошо, что я не успел жениться, иначе обрек бы на верную смерть и потенциальную семью». Вадим — один из самых активных участников так называемых «протестных маршей»: два раза в месяц он с сотоварищами собирается у здания администрации украинского президента и у корпусов Верховной рады, требуя восстановления справедливости.

«Порошенко вкладывает миллиарды гривен в антитеррористическую операцию в Донбассе, ограничивает употребление русского языка и «глушит» российское телевидение, — констатирует Вадим. — Не проще ли выделить эти деньги на оплату труда простых людей?».

По всей видимости, не проще. На днях Кабинет министров Украины подал на рассмотрение в Верховную раду очередной законопроект, категорически запрещающий профессиональным союзам государственных предприятий создавать так называемые «ячейки протеста».

«Если железнодорожники перекроют пути, электрики — отрежут энергоснабжение, а преподаватели уйдут в неоплачиваемый отпуск, — все мы столкнемся с саботажем, — отметил украинский премьер Владимир Гройсман. — Лично я считаю, что эти действия должны рассматриваться как измена Родине».

Но вот ведь в чем дело — ни Гройсман, ни его непосредственный начальник Порошенко уже ничего не могут поделать с нарастающим негодованием тех же профсоюзов. Это наглядно продемонстрировали события в Сумской области (местные профсоюзные организации отказались перечислять деньги в фонд Минздрава), в Харьковской области (профсоюз автоперевозчиков не заплатил Киеву регулярные налоги) и Львове (шахтеры Червонограда угрожают не выйти из забоя, если глава государства не повысит им зарплату до 900 долларов США).

Некий штрих к написанной картине могут придать военнослужащие ВСУ. «Как таковой, профсоюзной организации у нас нет, — сказал корреспонденту ФАН преподаватель военной академии Игорь Черненко. — Но солдаты, курсанты и офицеры — тоже люди: они будут формировать собственную фронду. Еще бы — те из нас, кто не принял участия в АТО, вынуждены влачить жалкое существование: выжить на шесть тысяч гривен (250 долларов, — Прим. ФАН) невозможно физически. Как историк, хочу сказать — если Порошенко в ближайшее время не одумается и не перестанет заигрывать с местными нацистами и эмиссарами Запада, его ждет участь Муссолини. Помните, что произошло с Дуче?»

Следует особенно отметить, что действия официального Киева не разделяют даже на Западе. «Можно по-разному выражать свое недовольство позицией власти, — отмечает международный наблюдатель Джемма Дельгадо. — Объединившись, украинские профсоюзы избрали идеальный вариант неповиновения: активисты общественных движений наверняка докажут всему миру, что киевская пропаганда лжет — в стране действительно существует проблема голода. Работоспособное население вынуждено бежать из страны в поисках достойного жалования. Те же, кто остался, сегодня заявляют о разочаровании курсом действующего украинского руководителя. В этом контексте я отнюдь не была удивлена одним из лозунгов профсоюза украинских нефтяников, гласившем: «Порошенко — больше не наш президент!». После таких утверждений любой здравомыслящий руководитель должен отойти от дел. История мирового профсоюзного движения доказывает, что власть имущие, как правило, пасуют перед организованными протестами».

Как бы там ни было, добровольно уходить в отставку Петр Алексеевич не собирается. Выступая в традиционном радиообращении, Порошенко назвал профсоюзных лидеров «подстрекателями» и пообещал, что в обозримом будущем украинцы «буду жить еще лучше». Стоит только успокоиться и потерпеть.