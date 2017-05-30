Охрименко: Майдан – это слуга Барака Обамы. Трампу Украина неинтересна

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Киев, 30 мая. Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о реальных отношениях между США и Украиной.

В отличие от муссируемого в украинских СМИ представления, что США являются важнейшим союзником Украины, реальность совсем иная.

«Здесь чисто американский подход: Майдан – это слуга Барака Обамы. Трамп к этому никакого отношения не имеет. То есть для него все, что происходило тогда, никакого интереса не представляет, даже больше того, его это раздражает. Я не знаю, что должно произойти на Украине на сегодняшний момент, чтобы для Дональда Трампа это было выгодно в медийном смысле», - объяснил президент Украинского аналитического центра.

Кроме того, эксперт иронично отозвался о военной и финансовой помощи США в отношении Украины.

«Это не помощь. Помните, нам «Хаммеры» поставили? Никто не интересовался, что с ними потом случилось? А вот что – их поставили неисправными, там надо было делать капитальный ремонт. И ремонт этот нужно было делать за доллары, потому что все детали импортные. Наши военные посчитали деньги и приняли решение – пусть эти «Хаммеры» стоят на складах, дешевле выйдет. Аналогичная ситуация с американскими сухпайками – они же списанные! Аналогично с формой – нам поставляли ношеную одежду. Это не помощь, это избавление от хлама».

Еще более скептически эксперт отозвался о боевых возможностях украинской армии.

«Даже если США вдруг дадут ВСУ высокоточное оружие, его не смогут у нас использовать. Я сам служил в нашей армии и знаю ее уровень, знаю, какое это убожество. Я бы побоялся в такую армию что-то современное поставлять. Тут надо сразу просить к этому оружию американскую бригаду, чтоб они сопровождали и применяли его. Но это уже совсем другая история будет», - посетовал Александр Охрименко.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены в 2018 году сократить финансирование Украины по линии Госдепа втрое по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствует проект американского бюджета на 2018 год, в частности, раздел о Госдепартаменте. Накануне Белый дом подтвердил, что заменит военную помощь Украине на кредиты, которые надо будет возвращать с процентами.