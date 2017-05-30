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Происшествия
Сотрудник посольства Франции разбился на параплане под Ташкентом

Сотрудник посольства Франции разбился на параплане под Ташкентом

10:00  30 Мая 2017
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Сотрудник посольства Франции разбился на параплане под Ташкентом

Ташкент, 30 мая. Начальник службы безопасности посольства Франции в Узбекистане Франсис Делег погиб в результате несчастного случая неподалеку от Ташкента. Сотрудник французской дипломатической миссии разбился на параплане, когда отдыхал в горах в зоне отдыха около Чимгана.

«Сотрудник нашего посольства погиб в Чимгане во время полета на параплане, он гражданин Франции, начальник безопасности посольства», — сообщил один из представителей дипмиссии РИА Новости.

Сотрудник посольства Франции разбился на параплане под Ташкентом

Эти сведения подтверждены официальным сообщением французского посольства. Начальник службы безопасности дипмиссии погиб в субботу, 27 мая. Персонал и руководство дипмиссии в своем заявлении выражает соболезнования родным и близким погибшего и признательность всем, кто проявил поддержку и сочувствие в этот момент.

Валентин Меликов
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