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Происшествия
СК РФ сообщил об увеличении числа жертв урагана в Москве и Подмосковье

СК РФ сообщил об увеличении числа жертв урагана в Москве и Подмосковье

9:52  30 Мая 2017
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СК РФ сообщил об увеличении числа жертв урагана в Москве и Подмосковье

Москва, 30 мая. Следственный комитет РФ уточнил последние данные по числу жертв урагана в Москве и Московской области 29 мая. В результате разгула стихии погибли 14 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По данным на 09.00 30 мая установлено, что в Москве погибли 11 человек, еще три человека стали жертвами урагана в Подмосковье», — заявила она.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что ураган повалил более 3500 деревьев, повреждения получили кровли 140 домов, более 1500 машин оказались разбиты.  

 

Ярослава Замысловатова
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