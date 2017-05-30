СК РФ сообщил об увеличении числа жертв урагана в Москве и Подмосковье

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Москва, 30 мая. Следственный комитет РФ уточнил последние данные по числу жертв урагана в Москве и Московской области 29 мая. В результате разгула стихии погибли 14 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По данным на 09.00 30 мая установлено, что в Москве погибли 11 человек, еще три человека стали жертвами урагана в Подмосковье», — заявила она.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что ураган повалил более 3500 деревьев, повреждения получили кровли 140 домов, более 1500 машин оказались разбиты.